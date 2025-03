Pendurado em poste, ladrÃ£o 'tarzan' com 45 passagens Ã© preso em TrÃªs Lagoas

Ladrão, identificado pelas iniciais de R. da S. R., de 47 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (2), após ser visto pendurado em um poste tentando furtar fios de energia e internet na rua Crispim Coimbra, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi detido por uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local no momento do ato. Denúncias também já teriam sido realizadas por moradores, que haviam flagrado a ação delituosa do meliante.

Conforme o site 24H News MS, o ladrão possuía cerca de 45 passagens policiais, mas mesmo assim, estava solto.

Segundo o site local, a prisão aconteceu por volta das 20h, quando os policiais visualizaram o indivíduo pendurado no poste. Ele estava usando um alicate para cortar os fios. Além disso, o ladrão estava com uma faca e uma sacola plástica que tinha fios de cobre dentro.

Todos os itens foram apreendidos e o ladrão foi encaminhado em flagrante para a delegacia de plantão na cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também