Interior

'Perdi a cabeça': Homem não aceita término e tenta matar ex-mulher a facadas em MS

Suspeito se apresentou na delegacia e confessou o fato, sendo preso em flagrante por tentativa de feminicídio

27 setembro 2025 - 09h53Luiz Vinicius
Hospital Municipal de São Gabriel do OesteHospital Municipal de São Gabriel do Oeste   (Divulgação)

Mulher, de 43 anos, precisou ser hospitalizada após ser esfaqueada no pescoço em São Gabriel do Oeste, na tarde desta sexta-feira (26). Quem cometeu o ataque foi o ex-companheiro, de 36 anos, que foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares acionaram a Polícia Militar, dizendo que havia uma mulher esfaqueada na rua Patativa.

Porém, quando os militares chegaram pelo local, não encontraram nada, apenas algumas marcas de sangue em frente a residência. Assim, eles deslocaram até o hospital da cidade, onde encontraram a vítima recebendo atendimento médico.

Em conversa com os policiais, a mulher disse que o ex-companheiro não aceita o término do relacionamento e durante a sexta-feira, invadiu a residência dela e sem dizer nada, desferiu um golpe de faca no pescoço dela. Rondas foram feitas após ela passar um possível endereço dele, mas o suspeito não foi localizado.

Já no final da tarde, o suspeito compareceu a delegacia e se apresentou, confessando os fatos em relação a tentativa de feminicídio e disse que "perdeu a cabeça" naquele momento. Ele foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar, na forma tentada.

