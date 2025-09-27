'Perdi a cabeça': Homem não aceita término e tenta matar ex-mulher a facadas em MS

Mulher, de 43 anos, precisou ser hospitalizada após ser esfaqueada no pescoço em São Gabriel do Oeste, na tarde desta sexta-feira (26). Quem cometeu o ataque foi o ex-companheiro, de 36 anos, que foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares acionaram a Polícia Militar, dizendo que havia uma mulher esfaqueada na rua Patativa.

Porém, quando os militares chegaram pelo local, não encontraram nada, apenas algumas marcas de sangue em frente a residência. Assim, eles deslocaram até o hospital da cidade, onde encontraram a vítima recebendo atendimento médico.

Em conversa com os policiais, a mulher disse que o ex-companheiro não aceita o término do relacionamento e durante a sexta-feira, invadiu a residência dela e sem dizer nada, desferiu um golpe de faca no pescoço dela. Rondas foram feitas após ela passar um possível endereço dele, mas o suspeito não foi localizado.

Já no final da tarde, o suspeito compareceu a delegacia e se apresentou, confessando os fatos em relação a tentativa de feminicídio e disse que "perdeu a cabeça" naquele momento. Ele foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar, na forma tentada.

