Pescador de Aquidauana passa por cirurgia para retirar ferrão de pintado

O pescador aquidauanense Erasmo Luiz Portilho, de 46 anos, passou por uma situação bastante delicada nos últimos dias, em decorrência de um ferrão de um pintador, que ficou preso no braço dele.

Ele passou cirurgia ao longo dos últimos dias na Santa Casa de Campo Grande, para onde foi transferido.

O episódio aconteceu durante a noite de quarta-feira, dia 10, quando Erasmo foi atingido no braço pelo ferrão de um pintado, durante a retirada do animal do anzol, na região de Camisão, em Aquidauana.

Conforme o portal O Pantaneiro, o filho do pescador detalhou toda a situação. "Meu pai foi pescar e, ao entrar no rio para tirar o pintado do anzol, o peixe deu uma rabanada e o ferrão atingiu o braço dele”, contou".

Inicialmente Erasmo ficou no Hospital Regional de Aquidauana, mas foi transferido para Campo Grande no sistema vaga zero.

