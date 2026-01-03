Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina

Um homem de 38 anos foi flagrado praticando pesca amadora de barranco em período proibido às margens do rio São Bento, na região do rio Ivinhema, em Nova Andradina. A abordagem foi realizada pela Polícia Militar Ambiental durante fiscalização da Operação Piracema, na tarde de ontem (2).

De acordo com o Jornal da Nova, os policiais encontraram com o pescador dois exemplares de piapara (Leporinus obtusidens), acondicionados em uma sacola plástica. Os peixes mediam mais de 50 centímetros cada e, juntos, pesaram 3,455 quilos. O pescado foi apreendido, assim como uma vara de pesca e uma carretilha que estavam no local.

O homem confirmou a captura dos peixes e foi autuado administrativamente, recebendo multa de R$ 1.469,10. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

