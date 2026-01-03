Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina

Homem de 38 anos foi abordado às margens do rio São Bento com duas piaparas e teve equipamentos apreendidos

03 janeiro 2026 - 17h35Taynara Menezes

Um homem de 38 anos foi flagrado praticando pesca amadora de barranco em período proibido às margens do rio São Bento, na região do rio Ivinhema, em Nova Andradina. A abordagem foi realizada pela Polícia Militar Ambiental durante fiscalização da Operação Piracema, na tarde de ontem (2).

De acordo com o Jornal da Nova, os policiais encontraram com o pescador dois exemplares de piapara (Leporinus obtusidens), acondicionados em uma sacola plástica. Os peixes mediam mais de 50 centímetros cada e, juntos, pesaram 3,455 quilos. O pescado foi apreendido, assim como uma vara de pesca e uma carretilha que estavam no local.

O homem confirmou a captura dos peixes e foi autuado administrativamente, recebendo multa de R$ 1.469,10. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cachorro foi salvo da grade do portão
Interior
VÍDEO: Bombeiros salvam cachorrinho preso a grade de portão em Corumbá
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Criança resgata pela PM
Interior
Bebê de 1 ano é encontrada sozinha em rua e pais são presos em Três Lagoas
Homem foi levado pela correnteza
Interior
Bombeiros da capital auxiliam nas buscas por homem desaparecido no Rio Apa
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Internacional
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Mulher teve parte do membro arrancado "no dente"
Interior
Homem arranca parte da orelha da companheira com mordida em Dourados
Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida
Geral
Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida
Idoso está desaparecido
Interior
Idoso foge de clínica em meio ao tratamento em Paraíso das Águas
Acidente aconteceu hoje de manhã
Interior
Carro bate em bitrem na MS-040 e criança fica gravemente ferida
TDAH em crianças -
Justiça
TJMS anula lei de Ribas que previa atendimento a crianças com transtornos neuropsiquiátricos

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital