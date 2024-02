Pescador encontra sucuri gigante morta boiando em rio de Piraputanga; assista

Uma sucuri com mais de 6 metros de cumprimento foi encontra morta e boiando em um rio, em Piraputanga, na região pantaneira de Mato Grosso do Sul. Quem a encontrou e registrou o momento foi o pescador Christopher Valenski, que estava em um caiaque no momento do flagrante.

"O dia estava ótimo. Estávamos pescando, na hora que descemos o rio, vi algo estranho boiando no rio. Como a gente estava de caiaque, conseguimos chegar bem perto. Assim que vi, sabia que era uma sucuri", comentou o pescador.

O vídeo foi feito há dois anos. Nas redes sociais, Christopher aproveitou para relembrar o registro.

O pescador acredita que a cobra tenha morrido no processo de digestão de uma presa. "Na boca do animal tinha alguns sinais de violência, não sei ao certo o que pode ter ocasionado a morte do bicho".

No vídeo é possível ver o corpo da sucuri bem inchado e boiando. Christopher chegou bem próximo ao animal morto, viu a boca da cobra e mostrou as feridas com ajuda de uma pinça utilizada para segurar peixes. Veja:





