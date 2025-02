PF apreende materiais em operação contra abuso sexual na internet em Corumbá

Materiais com conteúdo digital de abuso sexual envolvendo menores de idade, foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (14), na Operação Nicolau, deflagrada pela Polícia Federal em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, para combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Foram apreendidas mídias com conteúdo digital e as investigações seguem no intuito de identificar os demais envolvidos na rede criminosa.

Os envolvidos poderão responder pelo crime de produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil em ambiente cibernético

