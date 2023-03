PF cumpre mandados contra o trÃ¡fico na operaÃ§Ã£o 'Los Pollos Hermanos' em MS

Em Ponta Porã, a Polícia Federal deflagrou a operação 'Los Pollos Hermanos' na manhã desta terça-feira (14) visando combater crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva.

A corporação ainda pediu a quebra de sigilos bancários, fiscal e telefônicos de pelo menos cinco investigados.

De acordo com a PF, a investigação começou no 16 de novembro do ano passado, após a apreensão de aproximadamente 80 quilos de maconha escondida em meio a baldes de graxa de uso geral, que seguiriam para São Paulo por meio de uma empresa de ônibus.

O nome da operação faz alusão ao método utilizado para ocultação no transporte de drogas de série televisiva norte-americana “Breaking Bad”.

