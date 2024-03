PF cumpre mandados em MS contra comercializaÃ§Ã£o de medicamentos ilegais

Atuando no combate contra a comercialização de medicamentos ilegais sem registro da Anvisa, a Polícia Federal deflagrou a Operação Contraste, nesta terça-feira (5), com intuito de coibir essa prática criminosa e evitar a importação desses produtos farmacêuticos.

Conforme divulgado em nota, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro estados: Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, foram noves, cidades que amanheceram com os agentes federais, sendo Magé, no Rio de Janeiro; Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldazinha, em Goiás; Araçatuba, em São Paulo; e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

O nome da operação faz alusão ao tipo de produto farmacêutico importado e comercializado ilegalmente pelos investigados: contraste radiológico, muito utilizado em exames de diagnóstico por imagem.

