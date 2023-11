PF desmantela quadrilha que usava MS como rota para tráfico de drogas

Durante a manhã desta terça-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a operação 'Cartage' com intuito de desmantelar uma quadrilha que usava Mato Grosso do Sul como rota do tráfico transnacional. A ofensiva do órgão conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Santa Catarina.

Conforme divulgado, são 28 mandados de busca e apreensão e 29 mandados de prisão que estão sendo cumpridos no Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Além disso, houve determinação da Justiça para outras 15 medidas cautalares, como o monitoramento eletrônico dos investigados; o sequestro de 21 imóveis e 39 veículos; e o bloqueio de contas bancárias de 51 pessoas físicas e jurídicas.

As investigações foram iniciadas no ano de 2021, a partir de uma apreensão de cerca de 24 toneladas de maconha. A partir daí, foram dois anos de trabalho integrado entre as forças de segurança que resultaram na prisão de oito pessoas e a apreensão de cerca de 100 toneladas de maconha.

Foi apurado que a droga ingressava no país pela fronteira entre as cidades de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após essa internalização, toda a carga era levada a Santa Catarina, na região da grande Florianópolis, onde era armazenada.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico transnacional de drogas; organização criminosa; tráfico de armas; e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão.

Localidades dos mandados:

Santa Catarina: Palhoça, São José, Imbituba e Xanxerê

Rio Grande do Sul: Porto Alegre

Mato Grosso do Sul: Ponta Porã

Rio Grande do Norte: Mossoró

