PF encontra carro abarrotado de drogas e prende homem com revólver em MS

A Polícia Federal prendeu um homem, não identificado, no final da tarde desta terça-feira (25) na BR-463, em Ponta Porã, durante uma fiscalização rotina, após encontrar mais de 550 quilos de maconha escondidos em um veículo.

Segundo o órgão, o motorista portava um revólver de calibre 32 com diversas munições.

Na ação, os policiais federais fizeram a abordagem e logo perceberam a vasta quantidade de drogas no carro.

O motorista foi preso em flagrante delito pelos crimes de tráfico internacional de drogas e de arma de fogo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também