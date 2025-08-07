Picado por escorpião, menino de 8 anos morre em hospital de Dourados

O pequeno Adryan Souza Martins, de apenas 8 anos, não resistiu a picada de escorpião e morreu ainda nesta quarta-feira (6). Ele estava internado em um hospital de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A picada aconteceu enquanto a criança estava em um casamento em Naviraí e o bicho estava escondido no tênis do menino.

O episódio, conforme as informações da família, aconteceu durante o final de semana. Ele foi transferido diretamente para Dourados e por lá ficou nos últimos dias, em estado grave em razão da picada.

Adryan morava em Itaquiraí, mas estava com a família no evento. A morte foi confirmada através das redes sociais também.

No começo dessa semana, Valentina Macedo também morreu em razão de ser picada por um escorpião, mas enquanto brincava com a irmã em Chapadão do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também