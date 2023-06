Picape fica partida ao meio em acidente com caminhonete e caminhão na MS-395

Na manhã desta sexta-feira (9), um acidente de trânsito na MS-395, entre Bataguassu e Anaurilândia, deixou uma picape partida ao meio e dois veículos com a frente bastante danificadas. Apesar do impacto envolver os três carros, ninguém ficou ferido e precisou ser encaminhado para o hospital.

Conforme as informações a respeito da dinâmica, um caminhão com materiais de construção tentou realizar uma conversão à esquerda para entrar em uma fazenda, mas o motorista da Fiat Strada, que vinha no sentido oposto da pista, tentou evitar a colisão e freou, tendo a traseira atingida por uma caminhonete Chevrolet S10.

A picape rodou na pista na sequência da colisão e foi novamente atingida por um caminhão que vinha no sentido para Bataguassu, segundo informações do site Cenário MS.

Ainda conforme o site, o impacto fez com que uma das rodas do caminhão saísse e a picape ficasse com a carroceria destruída, praticamente partido o carro ao meio.

Nenhum dos ocupantes ficaram feridos e a Polícia Militar, assim como a PMR (Polícia Militar Rodoviária) estiveram pelo local para conduzir a ocorrência.

