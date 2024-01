Pintor é assassinado a tiros dentro de residência em Rio Brilhante

O pintor Fernando dos Santos Toro, de 43 anos, foi assassinado com pelo menos dois tiros na noite desta quinta-feira (11) em uma residência, na rua Prefeito Theofanes bairro, na Vila Fátima, em Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi atingida com um disparo no rosto que atingiu a região do olho esquerdo, enquanto outro acertou a parte de trás da cabeça. O homem morreu praticamente sentado em um sofá do imóvel em que estava.

Informações divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real apontam que um terceiro disparo foi realizado, mas não atingiu ninguém. No momento do crime, o proprietário da residência estava na casa e não ficou ferido no atentado.

O suspeito não foi localizado até o momento e diligências são realizadas na tentativa de tentar encontrá-lo. Ainda não há informações sobre o que motivou a execução do pintor.

Ainda conforme o site, Fernando era natural da cidade e chegou a morar por um período em São Paulo, mas retornou para o município, onde exercia a profissão de pintor.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram empenhada na ocorrência.

