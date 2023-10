PM apreende carro abandonado com mais de 500 quilos de droga na BR-463

Um carro abandonado carregado de droga foi encontrado abandonado na BR-463, no KM-379, na tarde desta sexta-feira (6). As informações são do Dourados News

A Polícia Militar, por meio do Grupo Tático Motorizado (Getam), encontrou o veículo após denúncias. Ao chegarem no local, encontraram um Logan, cor prata, abandonado em meio a mata, com a chave ainda no contato e com o motor fundido.

Dentro de veículo, os policias encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando 537 kg da droga. Além disso, também encontraram 15,3 kg de skunk.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o 1° Distrito Policial. Os militares chegaram a realizar diligências na região, porém, nenhum suspeito foi encontrado.

