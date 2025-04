PM apreende produtos contrabandeados em comboio de 7 carros em Sidrolândia

A Polícia Militar de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, apreendeu diversas mercadorias contrabandeados e descaminhadas em um comboio de 7 veículos na tarde desta quarta-feira (16).

Uma denúncia anônima foi realizada para a corporação, onde indicava a movimentação suspeita de veículos que estariam transportando produtos de maneira ilegal.

Quando os militares se deslocaram até o local, no cruzamento da Rua Alagoas com a Avenida Dorvalino dos Santos, encontraram as mercadorias proibidas de entrar no país, além de itens sem o devido pagamento de impostos.

Segundo o site Rádio Jota FM, o material foi recolhido pelos policiais e serão encaminhados para a Receita Federal.

Todos os motoristas dos veículos foram liberados após assinarem um termo de apreensão e retenção.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também