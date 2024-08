Tenente da PM da reserva é preso após tentar matar pintor em Nova Andradina

Saiba Mais Polícia Tenente da PM é suspeito de esfaquear pedreiro após bebedeira em Nova Andradina

O tenente da reserva da Polícia Militar, Valmir de Menezes, de 59 anos, foi preso no final da tarde desta segunda-feira (12) no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, após ser acusado de tentar matar esfaqueado e a tiros um pintor, de 51 anos.

Ele foi autuado em flagrante por ameaça, tentativa de homicídio e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, apresentou apenas um punhal.

Por se tratar um militar, Valmir será transferido para o PME (Presídio Militar Estadual) em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, pois a vítima estaria às margens da rodovia de acesso à cidade de Taquarussu, MS-473, pedindo por socorro e sangrando. Junto com as autoridades, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, para socorrer o homem.

No local, o pedreiro contou que foi contratado pelo tenente para fazer um serviço. Sendo que, depois que o trabalho acabou, acabou sendo convidado para tomar uma cerveja em Amandina, distrito de Ivinhema. Além do policial e do pedreiro, uma terceira pessoa teria ido até esse estabelecimento.

Depois da bebedeira, os três resolveram ir para a cidade de Taquarussu, onde o policial teria se desentendido com a vítima no meio da MS-473. Ele detalhou que após apanhar dentro do carro, foi jogado para fora e atingido pelas facadas. Na sequência, para tentar matar o pedreiro, o policial teria efetuado disparos, mas que aparentemente não acertaram o homem.

Diante da situação, a vítima foi socorrida com cortes no antebraço direito, orelha direita e canto da boca esquerdo. Após cometer o crime, o autor teria fugido do local em um Volkswagen Fox.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Tenente da PM é suspeito de esfaquear pedreiro após bebedeira em Nova Andradina

Deixe seu Comentário

Leia Também