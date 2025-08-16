PM é chamada para ocorrência com tiros e só encontra usuário com drogas em Jardim

Durante a noite desta sexta-feira (15), a Polícia Militar de Jardim foi acionada para atender uma ocorrência com disparos de arma de fogo, no entanto, ao chegar no local denunciado, encontrou apenas um usuário com porções de drogas.

O episódio aconteceu na rua do Meio, ao final da Avenida Mato Grosso, na Vilinha.

Policiais militares da Força Tática e da Rádio Patrulha atenderam a solicitação, mas ao chegarem no endereço, encontraram vários indivíduos em frente a uma residência, já pela rua Projetada 3.

Nenhuma arma foi localizada, tampouco informações a respeito de disparos de arma de fogo. Um dos indivíduos abordados, um jovem, de 21 anos, estava com duas porções de maconha no bolso.

Ele afirmou que era para uso próprio e por isso, foi encaminhado para a delegacia.

