PM prende duas mulheres por envolvimento com drogas em Chapadão do Sul

A Polícia Militar de Chapadão do Sul prendeu duas mulheres por envolvimento com drogas durante uma ação de combate ao tráfico, realizada na manhã desta quinta-feira (12), na Avenida Trinta e Três.

Durante a abordagem, mulher, de 43 anos, foi flagrada saindo de uma residência com uma porção de crack no bolso. Na sequência, a dona da casa, de 49 anos, também foi abordada e encontrada com três porções de crack, três de cocaína e dinheiro em espécie.

A moradora foi presa por tráfico de drogas e a outra mulher, por posse de entorpecente.

As duas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

