PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas

Policiais militares da 11ª CIPM de Rochedo prenderam um homem conhecido como “Gordinho”, dono de um bar na cidade, suspeito de praticar agiotagem e ameaçar pessoas com armas de brinquedo. A ação ocorreu entre terça-feira e quarta-feira (5), após trabalho de apuração de denúncias.

Segundo a Polícia Militar, há tempos as equipes vinham recebendo relatos de que o indivíduo realizava cobranças de dívidas e, em algumas ocasiões, ameaçava as vítimas com uma pistola marrom.

Com base nas informações, os policiais intensificaram rondas preventivas próximas ao poliesportivo e se depararam com um homem que correspondia às características descritas nas denúncias, conduzindo uma motocicleta de grande porte.

Ao avistar a equipe, o suspeito mudou bruscamente de direção e tentou se evadir. Durante a tentativa de abordagem, ele desobedeceu às ordens, só sendo contido na calçada em frente à sua residência.

Após busca pessoal, os policiais constataram sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e sudorese excessiva. O indivíduo resistiu à prisão e precisou ser algemado para garantir a segurança da equipe e do próprio conduzido.

Durante a abordagem, foi confirmado que o suspeito era o alvo das denúncias. Ele afirmou ser proprietário do “Bar do Gordinho”, localizado na avenida Evangelina Vieira, próximo ao cemitério, e declarou possuir apenas armas de brinquedo, uma em sua residência e outra no bar.

A PM realizou buscas na casa do suspeito e encontrou um simulacro de pistola preta com ferrolho cinza, semelhante a uma PT 840, guardada na gaveta do quarto. No bar, foi localizada uma pistola de cor cáqui, réplica da Glock G19X, sobre o balcão do caixa, além de três munições deflagradas calibre .22 na gaveta do mesmo balcão.

,Também foram apreendidas uma espingarda de pressão calibre 5.5, modificada para calibre .22, com uma munição deflagrada no cano, e outro simulacro de pistola PT 100, encontrado sobre a câmara fria.

Após as diligências, a motocicleta, os armamentos, as munições e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Rochedo para as providências cabíveis. Foram ainda adotadas medidas administrativas relativas ao trânsito e termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

A Polícia Militar reforçou que a utilização de algemas foi necessária para conter o indivíduo, que desobedeceu a ordem policial, tentou se evadir e resistiu à prisão, garantindo assim a segurança de todos os envolvidos.

