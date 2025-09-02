PM prende homem com maconha em Rochedo; droga teria saído de Campo Grande

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (2) em ação da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), em Rochedo. Com ele, os policiais apreenderam um tablete de maconha.

Segundo a PM, a guarnição fazia rondas no bairro Novo Horizonte quando viu o acusado em atitude suspeita, com uma sacola verde na mão, saindo de uma rua sem iluminação. Diante da fundada suspeita, os militares realizaram a abordagem, a busca pessoal e a vistoria da sacola.

No interior da sacola, os policiais encontraram um tablete de substância análoga à maconha. O material foi pesado e totalizou 562 gramas.

Questionado sobre a procedência, o acusado teria relatado que buscou a droga em Campo Grande, nas proximidades do quartel do Exército “20”, e teria pago R$ 300,00 afirmando não conhecer o vendedor.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a formalização da prisão e comunicação à Justiça.

