PM recaptura duas mulheres com mandados de prisão durante patrulhamento em Rio Brilhante

Em um período de três horas, a Polícia Militar em Rio Brilhante prendeu duas suspeitas foragidas da Justiça. As ocorrências foram registradas na segunda-feira (6), durante ações distintas realizadas no policiamento ostensivo e preventivo no município.

Segundo a PM, a primeira prisão ocorreu por volta das 19h, no bairro Nova Esperança, quando uma suspeita de 33 anos foi localizada caminhando pela Travessa Delfino Chaves. A equipe policial já tinha conhecimento de um mandado de prisão em aberto em desfavor dela e, após abordagem e checagem nos sistemas, confirmou a ordem judicial.

A suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Conforme determinação judicial, ela deverá cumprir o restante de pena de 1 ano e 8 meses em regime fechado, em decorrência de condenação por tráfico de drogas. Consta ainda que a mulher possui registro anterior pelo crime de furto.

Já por volta das 22h, outra equipe da Polícia Militar realizou a segunda recaptura, desta vez na Vila Fátima, na rua Maria de Jesus Cerveira, onde uma suspeita de 57 anos foi abordada durante patrulhamento.

Após checagem nos sistemas policiais, foi constatado um mandado de recaptura em aberto em desfavor dela, expedido pela Vara de Execução Penal em razão de fuga do sistema prisional. A suspeita possui ainda 6 anos e 5 meses de pena a cumprir em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas.

Ela também possui registros policiais pelos crimes de ameaça, dano e receptação. Diante da situação, foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

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