PMA realiza campanha de arrecadação de brinquedos em Corumbá

A Polícia Militar Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Corumbá, anuncia a 8ª edição da Expedição de Educação Ambiental no Pantanal. Esta iniciativa, que já se consolidou como um evento anual de grande relevância, visa promover a conscientização ambiental entre a população ribeirinha do rio Paraguai.

Com a crescente preocupação com a preservação do meio ambiente, a Polícia Militar Ambiental reconhece a importância da educação como uma ferramenta fundamental na prevenção de crimes contra o meio ambiente. O compromisso em criar mudanças comportamentais duradouras, estratégias eficazes para a conservação ambiental e prestar assistência à população ribeirinha e aos povos tradicionais da região são fatores que motivam a realização desta expedição.

A 8ª Expedição de Educação Ambiental no Pantanal ocorrerá entre os dias 1° e 6 de outubro de 2023. Durante esse período, uma equipe de especialistas em educação ambiental, biologia e conservação percorrerá as comunidades ribeirinhas do rio Paraguai, oferecendo oficinas interativas, palestras e atividades práticas que abordam temas como biodiversidade, recursos hídricos, reciclagem e práticas sustentáveis.

Um dos destaques desta edição é a campanha de arrecadação de brinquedos, intitulada Ação Solidária Pantanal, que acontecerá entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro de 2023. Em alusão ao Dia das Crianças, a Polícia Militar Ambiental busca proporcionar momentos de alegria e compartilhar sorrisos com as crianças ribeirinhas.

Vale ressaltar que as doações poderão ser feitas em qualquer unidade da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro de 2023.

