Pneu estoura e motociclista morre em acidente na BR-163 em Nova Alvorada do Sul

O motociclista Heraldo dos Santos morreu durante a tarde desta terça-feira (26) em um acidente de trânsito na BR-163, em Nova Alvorada do Sul - a 120 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que o pneu traseiro do veículo tenha estourado e provocado a sua queda na rodovia.

A vítima era natural de Dourados e possivelmente estaria saindo de viagem, onde seu destino era o estado de Rondônia.

Segundo o site Dourados News, Heraldo seguia em uma motocicleta de alta cilindrada e em determinado momento, o pneu traseiro teria estourado, fazendo com que a vítima perdesse o controle da direção cruzando a pista, batendo no meio fio e caído nas margens da rodovia.

Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encontrado a alguns metros de onde o veículo estava.

A CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, chegou a ser acionada, mas ao chegar pelo local, Heraldo já não apresentava os sinais vitais. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve na rodovia e gerenciou a ocorrência, coordenando também o tráfego de veículos.

