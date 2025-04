JD1TV: Pneu estoura e ônibus com trabalhadores cai de ponte entre Camapuã e Figueirão

Ônibus com trabalhadores caiu da ponte no início da manhã desta terça-feira (29), na MS-436, rodovia que liga os municípios de Camapuã e Figueirão. Ainda não há detalhes oficiais sobre o número de vítimas.

A causa do acidente, a princípio, é que um dos pneus do veículo teria estourado após passar por um buraco e feito com que o motorista do ônibus perdesse o controle e caísse da ponte, conhecida como 'Pontinha do Coxo'.

Segundo o site BNC Notícias, testemunhas relataram que o veículo transportava alguns trabalhadores e foi acionado o socorro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulâncias de Camapuã.

Ainda conforme o site, a região apresenta buracos e condições precárias para o tráfego.

A área foi isolada para atendimento das possíveis vítimas.

