A PC (Polícia Civil) do município de Bataguassu, a 311 quilômetros de Campo Grande, abriu inquérito para investigar funcionária da Energisa, suspeita de dar golpes em consumidores na cobrança de faturas.

De acordo com informações policiais, para aplicar o furto, a mulher dizia às vítimas que as contas estavam pendentes e tinham de ser pagas diretamente a ela. Sem suspeitar da ação, os consumidores entregavam o dinheiro e ela deixava as faturas sem pagamento.

A autora foi indiciada pelos crimes de estelionato e peculato. Até agora, foram identificadas sete vítimas. No entanto, a estimativa é de que, pelo menos, o triplo de pessoas tenham sido enganadas.

A orientação policial é para que consumidores que tenham entregue dinheiro, qualquer funcionário sem a quitação da conta deve comparecer na 1ª DP de Bataguassu para as apurações de sua situação.

A Energisa, concessionária responsável pelo serviço de Energia elétrica em Mato Grosso do Sul não falou sobre o caso, contudo, o espaço segue aberto para posicionamento.

