Interior

Polícia apreende 390 quilos de maconha em Aral Moreira

Droga foi localizada em residência usada como ponto de armazenamento durante ação conjunta na região de fronteira

20 dezembro 2025 - 10h10Taynara Menezes
Um total de 390 quilos de maconha foi apreendido na quinta-feira (18) em Aral Moreira, durante uma operação integrada da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A droga estava guardada em uma residência na Rua Dom Pedro II, identificada a partir de informações levantadas pelas equipes policiais. No imóvel, os agentes encontraram caixas com o entorpecente, que após pesagem somaram 390 quilos.

O material foi apreendido e encaminhado à sede da DEFRON, em Dourados, para os procedimentos legais. As investigações seguem para identificar os responsáveis pelo entorpecente e pela estrutura utilizada para o armazenamento.

