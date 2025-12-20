Polícia apreende 390 quilos de maconha em Aral Moreira

Um total de 390 quilos de maconha foi apreendido na quinta-feira (18) em Aral Moreira, durante uma operação integrada da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).
A droga estava guardada em uma residência na Rua Dom Pedro II, identificada a partir de informações levantadas pelas equipes policiais. No imóvel, os agentes encontraram caixas com o entorpecente, que após pesagem somaram 390 quilos.
O material foi apreendido e encaminhado à sede da DEFRON, em Dourados, para os procedimentos legais. As investigações seguem para identificar os responsáveis pelo entorpecente e pela estrutura utilizada para o armazenamento.Reportar Erro
