Polícia apreende 6 toneladas de carne imprópria ao consumo em Ribas do Rio Pardo

Uma operação da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, a 102 quilômetros de Campo Grande, apreendeu seis toneladas de carne de origem clandestina em vários açougues e marcados da cidade. As informações são do MS Todo Dia.

A operação cumpriu um total de 10 mandados de busca e apreensão em comércio e mercados da cidade, onde além da carne, também apreendeu 22 toneladas de tripa.

Seis pessoas foram presas e devem responder por crimes contra as relações de consumo, com penas que chegam até cinco anos de prisão.

Segundo a polícia, os alimentos são de origem de animais furtados e abatidos, além de não terem as condições de higiene necessárias e nem cumprirem as normas sanitárias, fator de risco para contaminação de pessoas que consomem os produtos.

Os alimentos apreendidos serão encaminhados para descarte.

