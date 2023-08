Polícia Civil apreende carga de maconha em Fátima do Sul

Na quinta-feira (03), a Polícia Civil apreendeu 600 quilos de maconha em um veículo, no município de Fátima do Sul, distante aproximadamente 240 quilômetros de Campo Grande.

A ação iniciou-se quando os policiais receberam informações sobre o veículo carregado com drogas no referido endereço. Ao chegarem ao local, notaram a presença de várias quitinetes e logo avistaram o veículo carregado com tabletes de maconha, emitindo um forte odor característico da droga.

O automóvel estava com as portas destrancadas, porém, a chave de partida não estava no veículo. Em continuidade às investigações, por volta, os policiais localizaram o indivíduo responsável por armazenar a droga no endereço anterior, identificado como um adolescente de 17 anos.

Ele foi encontrado em um hotel e portava a chave do veículo. Durante a entrevista, o adolescente confessou que foi contratado por um desconhecido em Amambai/MS para transportar a maconha até Naviraí/MS, recebendo R$ 5 mil pelo serviço, e que posteriormente receberia mais R$ 15 mil para levar a droga até o Estado de São Paulo.

O adolescente infrator, os veículos e a droga foram conduzidos à sede da DEFRON – (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, onde foram realizados os procedimentos legais. O total apreendido foi de 606,4 Kg de maconha, avaliada em cerca de 1,2 milhão de reais nos grandes centros.

