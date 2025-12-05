Menu
Polícia Civil incinera 2 toneladas de drogas em Três Lagoas durante Operação

Apreensões foram destruídas após autorização judicial, com a participação da Vigilância Sanitária e das delegacias da região

05 dezembro 2025 - 18h49Taynara Menezes
A incineração de drogas é a fase final do processo judicial que garante que os entorpecentes apreendidos não voltem a circular nas ruasA incineração de drogas é a fase final do processo judicial que garante que os entorpecentes apreendidos não voltem a circular nas ruas   (Foto: PCMS)
Na manhã desta sexta-feira (06), a Polícia Civil de Três Lagoas realizou a incineração de cerca de 2 toneladas de drogas apreendidas em diversas operações realizadas na região. A ação aconteceu durante a Operação CODESUL II, uma iniciativa que reúne esforços das delegacias locais no combate ao tráfico de entorpecentes e à criminalidade organizada.

A destruição do material foi autorizada judicialmente e acompanhada pela Vigilância Sanitária de Três Lagoas, garantindo que todas as normas de segurança e saúde fossem seguidas. As substâncias incineradas, que incluem maconha, crack e cocaína, fazem parte de apreensões feitas ao longo de diversas investigações realizadas nos últimos meses.

A operação contou com a participação da Primeira, Segunda e Terceira Delegacias de Polícia Civil de Três Lagoas, além da Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. A ação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e na proteção da sociedade.

A incineração de drogas é a fase final do processo judicial que garante que os entorpecentes apreendidos não voltem a circular nas ruas, evitando o seu reaproveitamento por organizações criminosas. A Operação CODESUL II continua em andamento, com outras diligências programadas para reforçar a repressão ao crime na região.

