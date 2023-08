Polícia Civil prende autor de furto em Mundo Novo

Na noite de ontem (10), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Mundo Novo/MS, efetuou a prisão de um indivíduo suspeito de cometer furto em uma barraca localizada na praça Oscar Zandavalli, na cidade de Mundo Novo, há 488 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito entrou na barraca conhecida como “Barraca da Mara” e roubou aproximadamente R$ 1.000,00 em dinheiro, além de bebidas, chocolates e outros objetos.

Assim que tomaram conhecimento do ocorrido, os investigadores iniciaram diligências para identificarem e capturarem o suspeito. Com a identificação do autor, já investigado por diversos furtos na cidade, a equipe policial realizou monitoramento em locais onde ele poderia ser encontrado.

Os policiais conseguiram capturá-lo e levá-lo à delegacia. O indivíduo foi preso por estar em situação de flagrância, e responderá pelo crime de furto e foi encaminhado à cadeia pública local, onde permanece à disposição da justiça.





