Polícia confirma quatro mortes em acidente entre caminhonete e árvore em Miranda

Acidente entre caminhonete e árvore mata três pessoas em Miranda

Foram identificados como Marcos Adriano Santana, de 48 anos, Jhenifer Milla de Oliveira Venâncio, de 31 anos, Braz Mendieta Ximenes, de 33 anos, e Rone Bezerra Fernandes, de 36 anos, as vítimas de um grave acidente entre uma caminhonete e uma árvore.

O acidente aconteceu logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (5), numa estrada vicinal conhecida como 'Estrada das 7 Placas', na área rural de Miranda - a 203 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, todos estavam em uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, que acabou colidindo contra uma árvore às margens da estrada, o que resultou na morte dos quatro ocupantes.

Todas as vítimas teriam ficado presas às ferragens. Uma mulher, a quinta ocupante, foi resgatada com vida por populares e encaminhada ao hospital da cidade, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida em sistema vaga zero para Campo Grande.

Ainda conforme a Polícia Civil, a estrada era utilizada como rota de trabalho entre duas propriedades rurais, onde as vítimas prestavam serviço.

