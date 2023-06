Polícia de Dourados encontra fuzis com destino a facções no Norte do país

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na quinta-feira (1°), a Polícia Civil de Dourados encontrou em uma residência, dois fuzis de calibres 556 e 762, que seriam transportados para o Norte do Brasil, especificamente para facções criminosas atuantes naquela região.

As armas foram encontradas em uma residência na comunidade Vitória, na saída para a cidade de Caarapó. No local também foram encontrados drogas e um homem foi preso pelo crime de tráfico.

Conforme o site Ligado no Notícia, o delegado Erasmo Cubas informou que o homem preso estava com maconha para o próprio consumo e que seria de outro estado.

O delegado explicou que as armas vieram do Paraguai, estavam embaladas e tinham a região Norte do Brasil como destino, possivelmente sendo para uso de facções criminosas.

A investigação agora tenta descobrir e localizar quem era o responsável pelas armas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também