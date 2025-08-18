Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá

Junior Couto Contreras do Espírito Santo, de 22 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. Ele é considerado o principal suspeito de ter assassinado Vitória Roberta de Miranda Rodrigues, de 21 anos.

O crime aconteceu no dia 11 de agosto e as investigações da polícia apontam que a jovem foi morta com golpes de facas após uma discussão na residência de Junior.

Após o crime, Vitória teve o corpo abandonado em uma área de matagal, com corte profundo no pescoço e com um saco plástico amarrado aos pés.

Diante dos indícios, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Junior Couto Contreras do Espírito Santo, que se encontra foragido.

Inicialmente, o delegado Filipe Araújo Izidio Pereira explicou ao site Diário Corumbaense que devido à proximidade, existe uma chance do suspeito estar escondido na Bolívia.

