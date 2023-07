Polícia encerra buscas por adolescente desaparecida em Taquarussu

Na tarde desta quarta-feira (26), foram encerradas as buscas com cão farejador no local onde foram encontrados bicicleta e celular de Geovana Souza Dias, de 15 anos, que está desaparecida em Taquarussu desde o dia 8 de julho. As informações são do delegado Caio Leonardo Bicalho, que está responsável pelo caso.

De acordo com a polícia, a adolescente saiu de casa na noite de sábado (8), de bicicleta, para ir a uma festa Julina, no centro da cidade, mas conforme as testemunhas, ela não cegou ao local de destino, e desde então, nunca mais foi vista. No dia seguinte, a família registrou boletim de ocorrência.

A família está bastante aflita e a informação foi de que a adolescente não tinha brigado com ninguém em casa, saindo normalmente para a festa. A Polícia Civil já ouviu pai, mãe, familiares próximos e amigos da jovem, mas não há pistas do seu paradeiro.

Durante as buscas, equipes policiais encontraram o celular e bicicleta da jovem nas proximidades da festa que ela iria, então, foi realizada perícia no aparelho telefônico, mas nada foi encontrado.

Segundo informações do delegado responsável, as buscas foram encerradas até o momento, mas continuam sendo realizadas diligências cautelares, aguardando algumas respostas de pedidos judiciais.

A jovem desapareceu usando blusa verde, calça preta e tênis branco. A Polícia Civil de Taquarussu divulgou um telefone para informações que ajudem a encontar Geovana. O número é: (67) 99223-0178 .

