Polícia encerra investigação e conclui que criança mentiu sobre sequestro em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, deu fim as investigações sobre um suposto sequestro de uma criança, de 10 anos, que teria acontecido no final do mês de agosto. Porém, concluiu-se que tudo não passou de uma mentira, uma invenção por parte da menina.

O principal fator para chegar ao fim do inquérito, conforme explicado pelo delegado Matheus Souza Oliveira de Palma, é que câmeras de segurança flagraram a criança andando tranquilamente em algumas ruas da cidade após a saída da escola.

A caminhonete também é flagrada nas imediações e o motorista foi identificado. Porém, mesmo com um segundo suspeito, ambos apresentaram a mesma versão e não foram reconhecidos pela criança.

O exame de corpo de delito também foi solicitado, pois em sua narrativa, a criança alegou que o tal suspeito tampou sua boca, fazendo com que ela desmaiasse, mas o resultado deu negativo para qualquer evidência.

Assim, a polícia encerrou as investigações após ouvir testemunhas e analisar vários cenários e câmeras.

A menina ainda pode ser ouvida em depoimento especial mediante ao juiz, mas somente caso seja de interesse do Ministério Público.

