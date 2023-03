Polícia encontra corpo enrolado em manta e fita na boca em Coronel Sapucaia

Na manhã desta quinta-feira (23), o corpo de Sebastian Palacios Gomez, de 41 anos, foi encontrado pela Polícia Militar quase que enterrado em uma cova nas margens da rodovia MS-185, em Coronel Sapucaia, próximo à linha internacional com Capitan Bado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava enrolada em uma manta e com uma fita adesiva na boca, levantando a suspeita de que teria sido assassinado em outro lugar e sido desovado pelos possíveis autores.

Ainda conforme o registro, o local onde o corpo foi encontrado é considerado ermo e em um ponto isolado da rodovia, sem monitoramento.

A Perícia Científica e a Polícia Civil foram até o local, onde estavam os militares e depois o corpo foi liberado para o IML (Instituto Médico Legal) de Amambai.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

