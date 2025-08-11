Polícia encontra segundo corpo preso em cinto de carro em acidente em rodovia de MS

Saiba Mais Interior Acidente com carreta deixa carro destruído e uma pessoa morre em rodovia de MS

Durante os trabalhos de remoção do veículo Volkswagen Santana, que ficou destruído no acidente envolvendo uma carreta na manhã desta segunda-feira (11), na MS-134, entre Batayporã e Nova Andradina, foi encontrado o corpo da segunda vítima preso ao cinto de segurança.

Trata-se de Ângela Gimenes da Costa. Ela estava no veículo acompanhado de seu marido, Adauto Marcos da Costa, de 63 anos, que havia sido localizada anteriormente.

A vítima não havia sido vista anteriormente pelas autoridades, possivelmente devido à posição do carro e à gravidade dos danos.

Conforme informações do Jornal da Nova, o carro estava parado no acostamento por falta de combustível, quando foi violentamente atingido pela carreta. Ambas as vítimas morreram na hora. Já o condutor da carreta não se feriu.

Ângela e Adauto eram moradores de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Trabalharam na ocorrência o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica.

