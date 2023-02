Polícia encontra três crianças abandonadas durante operação em Nova Andradina

Durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Conselho Tutelar na noite de segunda-feira (27), em Nova Andradina, três crianças foram encontradas em situação de abandono. Elas foram encaminhadas para a Casa Lar na cidade.

A ação "Cidade Sorriso" tinha finalidade de orientar e fiscalizar os donos de bares, restaurantes e conveniências sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes

Foram visitados também algumas casas de jogos, sinucas e bilhares, onde os proprietários foram orientados que a entrada e permanência de crianças e adolescentes nesses ambientes são proibidas mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis.

Além da bebida, foi esclarecido que também é proibida a venda de qualquer produto ou substância cujos componentes possam causar dependência física, ou psíquica, ainda que por utilização indevida, como por exemplo narguilés, cigarros, cigarros eletrônicos e demais produtos congêneres.

"Hoje se percebe uma quantidade muito grande de adolescentes nas ruas a partir das 22h00min, a vulnerabilidade que esses jovens se submetem os deixam suscetíveis a males que muitas vezes não é perceptível aos olhos dos pais ou das instituições de segurança pública do município. Portanto, é válida a operação, haja vista que os frutos que iremos colher dizem respeito à valorização da integridade de nossas crianças e jovens", disse o Comandante do 8° BPM Tenente-Coronel José Roberto Nobres de Souza.

