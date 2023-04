Polícia Federal faz nova batida em Dourados contra pornografia infantil

Pela terceira vez em pouco mais de duas semanas, a Polícia Federal deflagrou outra operação no combate a crimes de pornografia infantil e armazenamento e compartilho de materiais relacionados ao abuso sexual contra crianças e adolescentes em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Nesta sexta-feira (14), a Operação Quimera cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Nos locais direcionados, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos que serão periciados pela Polícia Federal.

Conforme o órgão, a investigação foi iniciada em julho de 2022, com a verificação de indícios do crime de armazenamento e transmissão de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

Na última operação, no dia 28 de março, a Polícia Federal prendeu uma pessoa em flagrante, suspeita de estar envolvida nos crimes.

