Polícia Federal monta operação contra trabalho escravo em Corumbá

Denominada como 'Operação Feronia', a Polícia Federal montou uma ação, nesta quarta-feira (25), para combater o trabalho escravo e cumpriu pelo menos quatro mandados de busca e apreensão em propriedades rurais em Corumbá e Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com a nota divulgada pelo órgão, a operação tem por finalidade constatar possíveis práticas delituosas como exploração de trabalhadores em regime análogo à escravidão, além de resgatar eventuais vítimas submetidas a essas condições degradantes de trabalho.

Contudo, existe a suspeita de que outros crimes, como apropriação de benefício previdenciário de pessoa idosa, difamação, injúria e lesão corporal, também estariam sendo cometidos.

Segundo a Polícia Federal, a operação nasceu após investigações tomarem ciência de uma denúncia de dois trabalhadores que estavam sendo submetidos a condições degradantes de trabalho em propriedades rurais da região de Porto Esperança, em Corumbá.

"Verificou-se então que uma das vítimas, que havia conseguido deixar o local, estava sendo persuadida a retornar ao trabalho, porém em outra propriedade e nas mesmas condições das anteriores", diz trecho da nota.

A Operação Feronia contou com participação de servidores do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, além do apoio aéreo da Polícia Federal.

