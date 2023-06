Polícia Federal prende responsável por esquema de frente para tráfico em Ponta Porã

Durante a operação 'Rota do Crime', deflagrada na quarta-feira (31), com o intuito de coibir a prática de tráfico de drogas em Ponta Porã, a Polícia Federal prendeu um homem, que não teve a identificação revelada, por ser articulador de esquema que contratava fretes para repassar drogas para outros estados.

Segundo divulgado pela PF, esse esquema contratava fretes por meio de um serviço terceirizado e a finalidade, no entanto, era fazer o tráfico de drogas interestadual.

Conforme a investigação, o criminoso se passava por outra pessoa, dizendo que trabalhava para uma empresa de embalagens sediada em Dourados e usando nome falso, forjava notas fiscais, adquiria celulares e gerenciava a associação para o tráfico.

Durante a ação policial, o alvo da investigação tentou quebrar o aparelho celular, mas sofreu a intervenção por parte dos agentes.

Além disso, durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

As investigações originou-se após flagrante ocorrido em maio de 2022, no qual ocorreu a apreensão de 1.146,25 kg de “maconha” num caminhão fretado com destino ao interior de São Paulo.

