Polícia identifica caminhoneiro morto em acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul

Foi identificado como Sérgio Morales Gasparotto, de 49 anos, o motorista que morreu na manhã desta quarta-feira (11) em um grave acidente de trânsito envolvendo duas carretas no KM 210, da rodovia BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

O condutor era natural de Terra Rica, no interior do Paraná. Ele estava a bordo de uma carreta carregada de refrigerantes e o acidente envolveu uma segunda carreta carregada com milho, onde na cabine estavam o motorista e a sua esposa.

Segundo o site Jornal da Nova, com o impacto da batida, Sérgio morreu na hora e seu corpo ficou preso às ferragens, enquanto o casal saiu ileso do acidente.

As circunstâncias que causaram o acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Durante o atendimento para a retirada do corpo e a limpeza da pista, formou-se um grande congestionamento nos dois lados da pista que chegaram a mais ou menos 30 quilômetros.

