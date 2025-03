A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (13), que o corpo localizado no rio Pardo, em Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande, é do eletricista Osmar Siebel, de 52 anos.

Ele estava desaparecido na cidade desde fevereiro do ano passado, mas seu corpo foi localizado no dia 2 de março de 2024.

A identificação, segundo a polícia, se deu através de exames e análise de vínculo genético com um filho da vítima. Os restos mortais serão entregues à família para os procedimentos fúnebres.

O caso teve início quando a Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo recebeu uma denúncia sobre o achado de cadáver.

Com a confirmação do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos investigativos. Durante a apuração, diversas famílias com parentes desaparecidos procuraram a delegacia em busca de informações.

A conclusão do laudo necroscópico indicou que não houve morte violenta, e a principal linha de investigação aponta para a possibilidade de suicídio.

