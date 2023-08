Polícia investiga artefato lançado contra pelotão da PM em Rio Brilhante

Durante a madrugada desta segunda-feira (14), um artefato explosivo foi arremessado no pelotão da Polícia Militar da cidade de Rio Brilhante - a 165 quilômetros de Campo Grande. O objeto atingiu um dos pilares de estrutura do prédio.

Conforme as primeiras informações, desconhecidos teriam lançado o artefato em direção a uma das janelas na parte da frente do prédio, mas o objeto acertou o pilar.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o caso será investigado pela Polícia Civil.

Ainda de acordo com o site, a Polícia Militar e a Polícia realizam uma operação na cidade e foi informado que diversas abordagens estão sendo feitas diuturnamente em várias pontos do município e várias prisões já foram efetuadas.

O tenente Klayton Andrade, comandante da PM, afirmou que a operação tem como intuito reprimir a ação de criminosos e garantir a segurança das pessoas com abordagens, apreensões e prisões em flagrante ou cumprimento de mandados judiciais.

