Polícia investiga assassinato de mulher encontrada em calçada em Ponta Porã

Foi identificada como Vicência dos Santos, de 46 anos, a mulher encontrada morta e toda ensaguentada na manhã desta sexta-feira (9), em uma calçada do cruzamento das ruas Maracanã e Astolfo do Amaral, no Jardim Planalto, em Ponta Porã, a 314 quilômetros de Campo Grande.

O caso está sendo investigado como homicídio, conforme o boletim de registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Até o momento, não há suspeitos ou motivações que levaram ao crime.

Segundo relatado anteriormente, Vicência foi encontrada caída em uma calçada com o rosto bastante ensaguentado. A Polícia Militar, primeira equipe ao chegar no local dos fatos, visualizou um rastro de sangue pela via, levantando a suspeita que ela poderia ter sido arrastada.

Testemunhas informaram os policiais que viram a mulher tomando cerveja durante a noite de quinta-feira (8) em um bar.

Pelo local, além dos militares, estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica, que fizeram todos os trabalhos de praxe e realizaram a liberação do corpo da vítima.

