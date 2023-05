Polícia investiga nova denúncia de importunação de professor em Aquidauana

A Polícia Civil de Aquidauana está investigando mais uma denúncia de importunação sexual cometida por um professor do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Essa seria a segunda denúncia feita por uma aluna da instituição, sendo que a primeira teria sido apresentada no dia 27 de abril.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o fato teria ocorrido no final da aula do período da manhã. O professor teria aproveitado que todos os outros alunos saíram da sala para se aproximar da adolescente, pedindo que ela permanecesse no local.

A aluna só conseguiu denunciar o caso pela existência da primeira denúncia contra o mesmo professor.

O educador foi preso pelo crime de importunação sexual, flagrada pelas câmeras do IFMS, gerando a demissão dele do campus.

Ainda conforme o site, o instituto está colaborando com as investigações, inclusive, cedendo as imagens do interior e das salas para analisar os fatos.

Veja, na íntegra, a nota divulgada pelo IFMS

"Em relação ao pedido de informações sobre uma nova denúncia de importunação sexual que teria ocorrido nas dependências do Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a instituição informa:

1. Na sexta-feira, 28 de abril de 2023, a mãe de uma estudante do Campus Aquidauana do IFMS procurou a Direção-Geral da unidade para denunciar um suposto caso de importunação sexual envolvendo o professor contratado que, no dia anterior, havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar sob suspeita do mesmo crime, e com base em imagens gravadas por câmeras do circuito interno de segurança.

2. Após acolher a denúncia, a Direção-Geral do Campus Aquidauana do IFMS entrou em contato com a Delegacia da Mulher, que orientou a mãe da estudante a registrar o boletim de ocorrência contra o professor. Imagens do circuito interno de segurança que teriam registrado o suposto caso de importunação sexual foram enviadas pela Direção-Geral do IFMS à Delegacia da Mulher, que investiga a nova denúncia.

3. Diante da primeira denúncia, o professor em questão – que havia sido contratado por meio de processo seletivo - foi imediatamente afastado das atividades no IFMS. O extrato da rescisão do contrato administrativo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira, 2 de maio de 2023.

4. Desde dezembro de 2021, o IFMS possui a Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios Moral e Sexual, que dispõe sobre prevenção, acolhimento do (a) denunciante, registro e trâmites de denúncias da prática de assédios no âmbito da instituição. A Comissão Permanente para Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual do Campus Aquidauana tem acompanhado os casos, seja com o acolhimento das estudantes e seus familiares, bem como com o auxílio nos encaminhamentos da Direção-Geral da unidade."

