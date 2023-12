Polícia investiga possível latrocínio em assassinato de idoso em fazenda de Amambai

Sírio Corrêa da Silva, de 71 anos, foi encontrado morto em sua propriedade rural no início da noite desta terça-feira (12), na região de Venturas, entre as cidades de Amambai e Coronel Sapucaia. A Polícia Civil investiga um possível latrocínio ocorrido no local.

A vítima foi atingida com um tiro na nuca por criminosos.

Isso porque a caminhonete, uma Chevrolet S-10, que o idoso utilizava para realizar as idas até a propriedade rural, não estava no local e possivelmente teria sido levada para o lado paraguaio devido a proximidade da fronteira.

Segundo o site Ponta Porã News, familiares desconfiaram que Sírio não retornou da fazenda como costumava fazer no final das tardes. Ao verificar o que aconteceu, acabaram encontrando ele morto.

Corrêa era pai de um policial militar e aposentado após trabalhar na Fundação Nacional da Saúde.

A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do crime.

