Polícia localiza adolescente que assustou alunos com mensagem de massacre em Rio Verde

Saiba Mais Interior Ameaça de massacre é enviada para alunos de escola em Rio Verde

A Polícia Civil de Rio Verde conseguiu localizar e identificar, neste domingo (9), o adolescente, de 12 anos, que disparou uma mensagem para alunos de uma escola, com o teor de que haveria massacre na unidade de ensino nesta segunda-feira (10), assustando pais e até colegas.

Porém, a mensagem não se tratava de uma ameaça real e sim uma forma do suspeito querer ganhar notoriedade nas redes sociais, aproveitando a onde de mensagens e ameaças de ataques em escolas, como aconteceu em São Paulo e Blumenau.

"Não era um ataque real e, sim, alguém que estava querendo assustar as pessoas e ganhar certa notoriedade", disse o delegado Edson Caetano, lotado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde.

Conforme explicado pelo delegado, a polícia tomou conhecimento do caso ao identificar o adolescente, solicitou um pedido de mandado de busca, acatado pela Justiça e cumprido durante o domingo, localizando o celular de onde foram disparadas as mensagens.

A unidade de ensino citada na mensagem se trata da Escola Estadual Thomaz Barbosa Rangel. O teor da mensagem indica um possível atentado e que pessoas estariam sendo convocadas para participar do ataque.

"Estão preparados estudantes do Thomaz para o massacre, vai ser dia 10. Se preparem, de manhã e de tarde. Estou convocando pessoas, se quiser chama pv [privado]", dizia a mensagem, na captura de tela retirado da rede social.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Interior Ameaça de massacre é enviada para alunos de escola em Rio Verde

Deixe seu Comentário

Leia Também