Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência envolvendo um cachorro vítima de escalpelamento — arrancamento brusco e violento do couro — no distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul. A informação foi divulgada pelo site Alvorada Informa.

O caso ocorreu no último final de semana, mas só chegou ao conhecimento da Polícia Militar na quarta-feira (28), quando a equipe policial passou a realizar diligências com foco na proteção do animal.

O cachorro segue vivo, porém apresenta ferimentos graves, que evidenciam sofrimento e causaram indignação entre defensores da causa animal e moradores da região. Uma imagem recebida pelo jornal mostra o cão com a cauda gravemente ferida, em situação que demonstra dor.

Durante as diligências, a Polícia Militar esclareceu que uma mulher de 43 anos relatou que o animal foi localizado por funcionários de um estabelecimento comercial, apresentando mutilações severas na cauda, com indícios de que os ferimentos teriam sido provocados de forma intencional por ação humana.

Ele informou ainda que prestou os primeiros socorros ao cachorro e, posteriormente, o levou para uma propriedade rural situada a cerca de três quilômetros da área urbana, onde o animal permanece em recuperação.

Questionada sobre a possível autoria do crime ou sobre a existência de câmeras de monitoramento no local, ela afirmou não possuir informações que possam auxiliar na identificação do responsável.

A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência e encaminhou o caso para os procedimentos legais cabíveis. O crime de maus-tratos contra animais é previsto em lei e pode resultar em penalidades aos autores, caso sejam identificados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também