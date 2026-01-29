Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Interior

Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul

O animal apareceu em um estabelecimento comercial em Pana e segue em recuperação

29 janeiro 2026 - 10h11Vinícius Santos
Reprodução / Alvorada InformaReprodução / Alvorada Informa  

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência envolvendo um cachorro vítima de escalpelamento — arrancamento brusco e violento do couro — no distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul. A informação foi divulgada pelo site Alvorada Informa.

O caso ocorreu no último final de semana, mas só chegou ao conhecimento da Polícia Militar na quarta-feira (28), quando a equipe policial passou a realizar diligências com foco na proteção do animal.

O cachorro segue vivo, porém apresenta ferimentos graves, que evidenciam sofrimento e causaram indignação entre defensores da causa animal e moradores da região. Uma imagem recebida pelo jornal mostra o cão com a cauda gravemente ferida, em situação que demonstra dor.

Durante as diligências, a Polícia Militar esclareceu que uma mulher de 43 anos relatou que o animal foi localizado por funcionários de um estabelecimento comercial, apresentando mutilações severas na cauda, com indícios de que os ferimentos teriam sido provocados de forma intencional por ação humana.

Ele informou ainda que prestou os primeiros socorros ao cachorro e, posteriormente, o levou para uma propriedade rural situada a cerca de três quilômetros da área urbana, onde o animal permanece em recuperação. 

Questionada sobre a possível autoria do crime ou sobre a existência de câmeras de monitoramento no local, ela afirmou não possuir informações que possam auxiliar na identificação do responsável.

A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência e encaminhou o caso para os procedimentos legais cabíveis. O crime de maus-tratos contra animais é previsto em lei e pode resultar em penalidades aos autores, caso sejam identificados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Interior
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Local onde a vítima foi localizada
Interior
Homem desaparecido é encontrado morto em plantação de soja em Maracaju
15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação
Interior
'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju
Homem é procurado por homicídio em Mato Grosso do Sul
Interior
Polícia procura 'João Pequeno' que matou homem a tiros no feriado de Natal em Miranda
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ mantém condenação de homem que estuprou a enteada mais de 10 vezes em MS
Dinheiro sujo
Interior
TJ nega soltar servidor acusado de desviar mais de R$ 5 milhões da prefeitura de Inocência
Cerimônia de acordo - Foto: TJMS/Divulgação
Interior
TJMS firma acordo com a União das Câmaras de Vereadores para reforçar proteção às mulheres
Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS
Interior
Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS
Chamas começaram no padrão de energia
Interior
Academia quase é tomada por incêndio em Corumbá
Romão Ávila e Paulo Gonet - Foto: Decom/MPMS
Polícia
PGR participa de agenda estratégica na fronteira de MS para discutir segurança e conflitos agrários

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores