Polícia monta ofensiva contra facção criminosa em seis cidades de MS

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12), a Polícia Civil, com apoio do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, montou a Operação Artus contra pessoas ligadas e envolvidas com uma facção criminosa.

Pelo menos 33 mandados de busca e apreensão e de prisão estão sendo cumpridos com apoio de 120 policiais, contando com apoio também de algumas especializadas, como, por exemplo, a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

A ação policial está sendo realizada em Nova Andradina, Deodápolis, Angélica, Batayporã, Taquarussu e Ivinhema.

Até o momento, não foi divulgada quantas pessoas foram presas na operação, nem se houve flagrantes em razão da operação.

